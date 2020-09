Valentina Roth arremetió con todo en contra de Leonardo Valencia: "Que no juegue más"

Valentina Roth, ex participante de Bailando por un Sueño, utilizó su cuenta personal de Instagram para referirse, a su más puro estilo, al caso de violencia intrafamiliar que involucra al volante de Colo-Colo, Leonardo Valencia.

Roth se refirió a la querella criminal que interpuso la ex pareja de Valencia, Valeria Pérez, por violencia intrafamiliar y la publicación del caso en redes sociales en contra del jugador.

Así, tras contactarse con la afectada, la ex chica Yingo subió a su Instagram un video en el que repasó a Valencia. “Estaba leyendo y escuchando unos audios terribles de un personaje tratando pésimo a la mamá de su hijo, a su ex, la Vale”, comenzó.

Después comentó sobre unos audios que publicó la víctima en donde se muestra a Valencia tratándola de manera violenta, a lo que Valentina reaccionó diciendo: “Y esos no son todos, yo los tengo todos. Una cuestión impresionante. O sea, la verdad es que no se le entiende todo, me comprenderán que está difícil su hablamiento, pero penoso”.

“Y va a jugar hoy como si nada, más encima la amenaza que la va a dejar en la calle, y la demanda porque ella contó la verdad. Cara de raja. Chao, que no juegue nunca más”, disparó sin pelos en la lengua lo modelo.

Valeria Pérez reaccionó ante la defensa que hizo Vale Roth en su cuenta: “Muy agradecida de Vale Roth. Mujer valiente por compartir mi caso, que sabe lo que significa verse rodeada de este ambiente, ser juzgada y amedrentada. Me ayuda a mostrar la verdad y proteger a mis hijos”.

Revisa a continuación el video de Valentina Roth: