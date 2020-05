Desde México, el Mago aseguró que Blanco y Negro miente al decir que los premios de la Copa Libertadores ya están pagados a los jugadores de Colo Colo.

En conversación con Mega y sin pelos en la lengua Valdiva analizó el conflicto entre el plantel y ByN.

“No me sorprenden actitudes de ciertas personas que integran el directorio”, comenzó diciendo el ahora mediocampista de Monarcas Morelia.

“No puede Blanco y Negro decir que los premios están arreglados. Eso es mentira. Yo llevé las negociaciones con Esteban (Paredes). Y Espina, ¿dónde está? Es uno de los que debe dar la cara y está escondido, no sé dónde anda”, reflexionó.

“Me imagino que Blanco y Negro no le va a decir al CDF ‘págame el 30% y el resto nos olvidamos’. ¿Por qué a los jugadores sí les tienen que descontar eso?”, complementó.

Además tuvo palabras para el presidente. “Conocí al Aníbal Mosa que viajaba con nosotros, que no era presidente y estaba con nosotros, era muy bien recibido. Se transformó en otro. Más allá de darte más o menos ceros… No voy por eso, voy por el trato, la cercanía”, le pegó.

Sobre Mayne-Nicholls no tiene dudas: “No sé qué le habrá pasado (a Mosa) en su retorno de la mano de Harold. A él lo conocí, era un Harold, pero el que llegó a Colo Colo con el mismo proyecto que le presentó a la U, donde le dijeron que no, era distinto. No compartía con los jugadores que públicamente declaramos a favor de él”, lanzó.

Para cerrar fue consultado si volvería a Macul: “Volvería a Colo Colo feliz. Colo Colo no es Espina, Morón, Mosa, Mayne-Nicholls”, sentenció.