Jorge Valdivia no tuvo pelos en la lengua para analizar el acto que dejó fuera a los canteranos del Superclásico del fútbol chileno.

El Mago aseveró que: “Uno puede castigar, condenar, criticar, lamentar y muchos adjetivos calificativos en esta situación de estos jugadores. Es lamentable, es una falta de respeto para el hincha y sus compañeros, es un error tremendo de ellos”.

"Es un mal ejemplo para los jugadores que vienen de abajo, que tienen la misma ilusión que tuvo Pizarro y Thompson cuando estaban en los cadetes”, dijo el ex Colo Colo.

Valdivia cuidó sus palabras: “Acá seré muy claro, yo cometí los mismos errores que ellos, sería un caradura si me siento acá y delante de ustedes y la gente, me pongo en una situación de que yo no haya cometido esos errores. Yo pase por esos mismos errores, me equivoqué y tuve gente que me los hizo ver y a mi me daba lo mismo”.

“Las redes sociales te matan, te aniquilan, te funan, entonces por eso yo digo, no es que vayas a jugar el Superclásico y tenemos que condenarlo por eso, es por cualquier partido, lo que hacen es muy grave”, esgrimió Valdivia en Radio ADN.

Criticó a los amigos de los canteranos

“Los amigos de Damián Pizarro y Jordhy Thompson son unos sinvergüenzas, unos care raja. Cómo es posible que llamen a dos chicos de 18 y 19 años para jugar a la pelota un baby, un amistoso o un campeonato en la previa a un Superclásico, de que amigos estamos hablando”, reclamó. “Como no van a tener alguien que les diga ‘sabes que, el que vayas a jugar a la pelota un partido amistoso a dos días del Superclásico’, que me estás hablando”, cerró.