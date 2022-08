El ex seleccionado chileno se refirió a la expulsión de su ex compañero en La Roja de todos y se fue en picada co el árbitro Wilmar Roldán tras expulsar al jugador de Atlético Mineiro ante Palmeiras por los cuartos de final vuelta de Copa Libertadores.

En Los Tenores de ADN, Jorge Valdivia entregó su opinión con respecto a esta expulsión del seleccionado chileno.

“Ahí hay algo muy personal, que ya viene arrastrándose desde la Eliminatoria Uruguay-Chile que perdimos 3-0 y nos arbitró este mismo personaje. A mí me echó, no le hice nada y después en el informe dijo que lo había insultado, me comí tres o cuatro fechas por culpa de él", dijo el ex volante.

El segundo episodio que reveló Valdivia fue cuando jugaba con los albos en Copa Libertadores ante Corinthians.

“Después arbitró Colo Colo-Corinthians y se lo cobré, le dije que era un mentiroso y otras cosas más. Al Edu también lo echó e informó, pasa que eso nos condenó”, cerró el Mago.