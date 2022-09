Valdivia critica el estreno de Alexis Sánchez en Champions League

El debut de Alexis Sánchez en Champions League por el Oympique de Marsella fue analizado por el Mago en Radio ADN.

El 'Niño Maravillo' no tuvo su mejor actuación y acabó siendo sustituido a los 65 minutos en reemplazo del colombiano Luis Suárez. Un cambio que generó pifias en el Stade Vélodrome.

Durante el duelo por la segunda fecha de la Champions League, Star+ contó con los comentarios de Jorge Valdivia. El ex Colo-Colo no tuvo problemas en señalar el rendimiento del ormado en Cobreloa: "No tuvo un buen partido Alexis".

"Gana esperando el error, con contrataques rápidos cuando pudo, buscando al goleador, a su delantero (Randal) Kolo Muani que tuvo un gran partido y lo termina ganando con merecimiento, con justicia, hizo un partido inteligente y claro", agregó Valdivia.