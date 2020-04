El ex volante de Colo-Colo habló de todo y se refirió a la elección del mejor 10 de la historia de Chile.

En un programa de ESPN Chile, al Mago le mostraron el 11 ideal del siglo en Palmeiras, elegido por los hinchas, y donde salía él como enganche. Ante esto, no pudo evitar bromear y causó las risas de todo el panel.

Ya más serio, Valdivia comentó que “solo me puse a pensar. Leí lo del Toby Vega y lo hablé con algunos amigos. Entiendo que no soy yo el que lo tiene que decir. Ustedes (los especialistas), que vieron jugar a Marcelo Vega, no sé si algunos vieron a Chamaco, al mismo Coto Sierra. No soy yo el que tiene que decir ‘soy el mejor’. Es muy autorreferente y no lo comparto. La historia y el tiempo dirá quién fue el mejor. Pero que salga de mí no creo que sea bueno. Es para los hinchas, las encuestas”.

“Son recordados Marcelo Salas, Zamorano… Ya, ya, el Pato Yáñez (ríe). Uno espera que los jueces sean los hinchas, más que las instituciones o la prensa. Es una encuesta que la hace Globo y ustedes saben su magnitud. Me pone muy contento, muy feliz, agradecido eternamente. Estuve siete años en total. Colo Colo y Palmeiras me dieron todo. Aparecer en esta lista, un chilenito con Marcos, campeón del mundo; Álex, campeón de Copa Libertadores; Chiqui Arce, con Edmundo que fui compañero, con Gabriel Jesús, Zinho. Son monstruos. Fui ‘camisa 10’ como dicen en Brasil, no estoy de lateral y estoy elegido como mejor ‘camisa 10’ de Palmeiras… Eso me pone muy contento. Quiere decir que mi paso marcó”, profundizó.

Finalmente, recordó algunas anécdotas con Edmundo. “Ese huevón llegaba un día feliz y al otro enojado, no saludaba a nadie. En el bus no hablaba con nadie, si sonaba el teléfono te invitaba a pelear. Se las tocaba todas a él, lógico. Nos llevábamos muy bien dentro y fuera de la cancha, cuando nos encontramos en Brasil nos saludamos muy buena onda”, sentenció.