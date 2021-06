El agónico empate que consiguió Colombia ante Argentina (2-2) por las Eliminatorias Qatar 2022, generó la reacción del histórico Carlos "El Pibe" Valderrama, quien criticó directamente al técnico Reinaldo Rueda.

"Mi hermano, el fútbol está inventado, no inventemos, que el fútbol está inventado", comenzó diciendo en un video publicado en redes sociales.

"Y pasan los tiempos y pasa el tiempo, hermano. Y el fútbol está inventado, no podemos inventar una vaina que está inventada. El equipo gana en Lima y el técnico lo cambia", criticó Valderrama lamentando los cambios que decidió Rueda respecto al partido ante Perú.

"Tenemos 5 goleadores, aquí los tengo: Duván Zapata, Luis Muriel, Alfredo Morelos, 'Rafa' Borré y Borja. Son goleadores en sus equipos. Vamos a jugar de local, venimos de jugar bien con 2 delanteros y de local jugamos con un delantero. No lo entiendo", agregó el ex volante.

Valderrama fue enfático en su mensaje dirigido al ex DT de la Roja de todos: "Colombia no puede jugar así, Colombia tiene jugadores para jugar mejor y bien al fútbol, pero no inventemos, que el fútbol está inventado".