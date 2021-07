Valber Huerta, defensa de la UC analizó la eliminación de Universidad Católica en Copa Libertadores y valoró el nivel que mostró el equipo.

"Fuimos mucho más competitivos que en ediciones anteriores, logramos avanzar la fase de grupos. Sabíamos que ante Palmeiras iba a ser difícil", expresó.

Huerta añadió que "ahora lo más importante es plasmar en el Campeonato Nacional las cosas buenas que hicimos e ir por el ansiado tetracampeonato".

Sobre el próximo duelo ante O'Higgins, dijo que "sabemos la calidad que tiene el rival, que llega con más descanso que nosotros. Es una linda oportunidad para meternos de lleno en la parte alta".

El partido entre la UC y O'Higgins se jugará este domingo a partir de las 20:00 horas en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

Fecha 12

Everton vs Unión Española - Sausalito - Viernes 23/07 - 20:30 horas

Ñublense vs Deportes Antofagasta - Nelson Oryazún - Sábado 24/07 - 15:00 horas

Deportes Melipilla vs Unión La Calera - Municipal La Pintana - Sábado 24/07 - 17:30 horas

Colo Colo vs Audax Italiano - Monumental - Sábado 24/07 - 20:00 horas

Huachipato vs Deportes La Serena - Cap Acero - Domingo 25/07 - 12:30 horas

Palestino vs Santiago Wanderers - La Cisterna - Domingo 25/07 - 15:00 horas

Curicó Unido vs Universidad de Chile - La Granja - Domingo 25/07 - 17:30 horas

Universidad Católica vs O'Higgins - San Carlos de Apoquindo - Domingo 25/07 - 20:00 horas

Equipo libre: Cobresal.