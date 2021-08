Valber Huerta reveló el punto débil de Universidad Católica en el torneo

El defensor de Universidad Católica, Valber Huerta, reconoció los errores que sufre la UC, pero dejó claro que todavía pueden corregirlos.

Universidad Católica cayó el fin de semana recién pasado por 2-1 ante Huachipato y perdió una importante posibilidad. Esto porque dejó escapar la opción de acortar distancia con Colo Colo y Unión La Calera en la zona alta, y se quedó con 25 puntos, a seis de la punta de la tabla. Situación que no gusta nada a Valber Huerta.

A pesar de que desde fuera todo pareciera que se les complica, en San Carlos de Apoquindo sostienen que irán partido a partido a pesar de todo. Y así lo dejó en claro el defensor de la “Franja” en conferencia de prensa tras caer en la inundada cancha del Estadio CAP.

"La estadísticas no mienten. Es algo que intentamos mejorar y en lo que estamos trabajando. No estamos en la posición que nos gustaría. pero estamos conscientes de los errores y las cosas a mejorar, entendiendo que aún estamos a tiempo", señaló el ex Universidad de Chile.

Huerta agregó que "nos toca una situación contraria a lo que veníamos viviendo. Hay que ser autocríticos para entender lo que no estamos haciendo bien. Es el momento, después puede ser tarde. Es ahora la oportunidad, queda una rueda entera, debemos ser conscientes de lo que no estamos haciendo bien y mejorar".

"Hay varios puntos (a mejorar). Pero creo que hay uno muy concreto que es la concentración. Hay muchos partidos en que nos han convertido en los primeros 15 minutos, y partir perdiendo es un poco más complicado", reveló.

"Un punto muy objetivo a mejorar es el tema de la concentración, y debemos mejorarlo sí o sí", complementó Valber Huerta.

Finalmente, habló sobre el regreso de los hinchas. "Es una motivación extra. El hincha es muy necesario para el jugador. Estamos muy ilusionados. Sabemos que no estamos en la situación que queremos, pero sabemos que con su apoyo podremos recuperar la regularidad e ir por el campeonato", cerró.