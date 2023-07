¡Urgente! la U tiene nuevo refuerzo para el segundo semestre

Universidad de Chile suma el único refuerzo para la segunda rueda del torneo chileno. Fue el presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, el que confirmó la noticia luego de una comunicación con el medio Bolavip. Vicente Fernández juega como lateral izquierdo y fue formado en la UC.

“Con el nivel de exigencia deportiva que tiene Talleres, no se puede dar el lujo de jugadores que no estén en ritmo para empezar el torneo ya. Vicente ocupa cupo de extranjero, que no es un tema menor, y ahora necesita tomar ritmo nuevamente. Tenemos mucha expectativa en él, de hecho, lo compramos y veremos si es lo mejor prestarlo”, comentó Fassi.

Vicente Fernández será el refuerzo Azul...El lateral izquierdo formado en la UC y ex Palestino.

César Vaccia aprueba la llegada de Fernández

“Es un joven que conoce el medio, jugó en Palestino, lo hizo bastante bien. La verdad es que tampoco la U y otro equipo están en posibilidades de traer extranjeros”, le dijo el ex DT a Redgol.

“Me parece buen jugador. Obviamente la U tiene un problema, porque si no está el chico Morales, tiene que jugar Andía de lateral izquierdo, donde no es su pierna más hábil. Es una necesidad y me parece razonable lo de este chico que tiene muchas condiciones”, analizó el bicampeón con el Bulla.

"No es un Roberto Carlos, pero es una solución. No lo digo en forma peyorativa, lo digo por la realidad del fútbol nuestro. Es un jugador que va rendir sin problemas, pero no hará una diferencia enorme. Una sandía calada para el puesto”, finalizó.