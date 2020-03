Uno más a la lista: Entrenador argentino se ofreció para dirigir a Colo Colo

El entrenador argentino radicado en México, Rubén Omar Romano, confesó que le agrada la idea de llegar a la banca de Colo Colo.

La búsqueda del reemplazante de Mario Salas en la banca de Colo Colo continúa sin pausa en el Estadio Monumental.

A pesar de que aún esperan la respuesta del brasileño Luiz Felipe Scolari, en Macul ya tienen en carpeta otros nombres en caso de que el ex campeón del mundo decliné su llegada a Chile.

Por lo mismo, Harold Mayne-Nicholls reveló que han llegado a su escritorio más de 107 currículums, destacando un nuevo nombre que estaba ajeno a la lista de los principales candidatos a la banca alba.

Se trata del argentino radicado en México, Rubén Omar Romano, quien tiene una dilatada trayectoria en el fútbol azteca.

"Nadie de Colo Colo me ha llamado oficialmente, pero me encantaría dirigir a allá. Es una institución grande en Chile, que tiene muchos títulos. Me encantaría dejar un tiempo México y Chile es un buen lugar", comentó a La Cuarta.

Además, agregó que "con Marcelo Espina fuimos compañeros en México y aún tenemos contacto. Tengo experiencia en Copa Libertadores, con Morelia llegamos arriba en el toreo, a cuartos de final en 2002. Sería un lindo desafío para mi carrera. Además he dirigido a jugadores chilenos importantes como Reinaldo Navia".

El trasandino ha dirigido en México a diversos clubes como Morelia, Cruz Azul, Pachuca, América y Atlas, donde registró su último paso en 2018. Ha llegado a cuatro finales en la Liga MX.