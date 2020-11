Una rotura parcial del ligamento colateral medial en su rodilla derecha fue la lesión que sufrió el mediocampista de Universidad de Concepción, Juan Pablo Abarzúa, tras una dura entrada de Gonzalo Espinoza.

Se me giró la rodilla" fue una de las frases que alcanzó a decir el volante de Universidad de Concepción antes de dejar el campo luego de la entrada de su colega de la U.

Desde el equipo de la Región del Biobío confirmaron la notica, donde además le desearon una pronta recuperación. “Se ha emitido el diagnóstico de Juan Pablo Abarzúa: La rotura parcial del ligamento colateral medial con lesión de alto grado del ligamento cruzado anterior. Dicha lesión tendrá un período prolongado fuera de las canchas al jugador“, apuntaron.

“Toda la institución le envía toda la energía y ánimo en la recuperación de dicha lesión“, completaron.

Los hinchas reaccionaron:

Gonzalo Espinoza, que te quede clarito que le cagaste el trabajo y la salud a tu colega de profesión ... pic.twitter.com/wfKuBO0Zx1 — Charles Crespo (@CarlosH54704097) November 2, 2020

5 meses fuera va a estar Abarzua de la UDC trás la falta de Espinoza. Literalmente le destrozó la rodilla. 5 meses. Que bosta de jugador el bulldog con distemper. — BASTA! (@Che_Bombacha) November 2, 2020

Una lamentable noticia la lesión de Juan Pablo Abarzua. Al respecto he leído muchos comentarios sobre el actuar del jugador de Universidad de Chile, Gonzalo Espinoza. Que las penas del infierno etc.



(Sigue) — Cristian Muñoz Rivas (@Cristian__Munoz) November 2, 2020

Joni@jdelacato10·28minGonzalo Espinoza no debería ser futbolista profesional, no sabe marcar, no utiliza bien el recurso del foul, producto de eso dejó afuera por meses a un compañero de profesión. Si no jugara en la U hace rato estaría en primera B o sino sin club.

M0R0807 @MO_CP·2h Estas lesiones deberían pagarlas los agresores, así y solo así dejarán de cagarle la carrera a otros futbolistas.

RB@rbarraz·4h CInsaurralde y Espinoza tienen licencia para pegar, los árbitros hacen vista gorda con estos 2 mala leche, además de pencas. Solo porque son de los 2 regalones.

Juan Riquelme@Croccifixio11·5hEn respuesta a @ElDeportivoLTY Espinoza no recibió ni amarilla