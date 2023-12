Universidad de Chile ya tendría listo un nuevo arquero

Durante las últimas semanas, Cristóbal Campos habría entregado algunas luces sobre su posible salida de Universidad de Chile. Durante las últimas horas, esta decisión se habría confirmado, ya que el portero abandonaría el romántico viajero, donde incluso se informó que llegaría a Unión Española la próxima temporada.

En ese sentido, Cristopher Toselli, quien se quedó con la titularidad en Universidad de Chile durante la segunda parte del año ya fue renovado en el romántico viajero. Pero ahora, los azules estarían en busca de un nuevo portero tras la salida de Cristóbal Campos, donde según las últimas informaciones, ya tendrían listo a un jugador.

Según comentó José Pepe Ormazábal a BolaVip Chile, ratificó la salida de Cristóbal Campos, donde además informó cuál sería el nuevo refuerzo de Universidad de Chile en la portería. En ese sentido, sería Gabriel Castellón, portero campeón con Huachipato esta temporada y que estaba siendo seguido por varios equipos.

"Me contaron que Gabriel Castellón está listo en la U, que está ok y me dijeron que ya conoce el porte de los arcos del CDA. Campos no tiene ninguna posibilidad, que parta para que juegue", señaló el locutor de Radio Agricultura sobre el presente en la portería de Universidad de Chile para la próxima temporada.

Por ahora sólo queda ver el resto de los movimientos de Universidad de Chile en el mercado de fichajes, donde aún se mantiene en la búsqueda de un nuevo director técnico, donde apuntan directamente a Gustavo Álvarez, también de Huachipato, sumado a una oferta millonaria que están preparando por Rodrigo Holgado, delantero de Coquimbo Unido.