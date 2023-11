Universidad de Chile ya tendría al primer cortado para 2024

Vuelve el fútbol chileno a las canchas y con esto también comienza a cerrarse la temporada. En ese sentido, los equipos no sólo están buscando culminar el año de la mejor forma posible, sino que además se están analizando las posibles conformaciones de los planteles para 2024. En esa misma línea, Universidad de Chile ya tendría a su primer futbolista cortado.

El romántico viajero a tenido varias críticas durante esta segunda mitad del año, ya que ha tenido un bajo rendimiento, lo que se ha visto reflejado en los malos resultados que hasta el momento los tienen fuera de la clasificación a copas internacionales. Un buen ejemplo de esto fue la derrota de este lunes ante Everton por 2-1 en el regreso de las acciones.

Es debido a esto mismo que desde la dirigencia ya se comienzan a tomar las primeras decisiones sobre la conformación del equipo y según informó En Cancha, ya tendrían al primer jugador descartado para la próxima temporada debido precisamente al bajo rendimiento. El jugador en cuestión sería Jeisson Vargas, futbolista de 26 años que llegó el año pasado desde Unión La Calera.

Con respecto a su próximo destino, uno de los principales candidatos que buscan contar con su servicio para este 2024 es Deportes La Serena, pero el club primero tiene el objetivo de conseguir el ascenso a la división de honor de nuestro fútbol antes de comenzar las negociaciones con Universidad de Chile.

En caso de no concretarse el ascenso del cuadro de la cuarta región, Jeisson Vargas tendría que buscar nuevas opciones para no estar una temporada completa en la Primera B. Sobre todo porque no hay ninguna posibilidad de que continúe en el romántico viajero, donde además no se descarta que le rescindan el contrato, pese a que tiene vigencias hasta fines del próximo año.