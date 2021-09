Universidad de Chile y La Serena protagonizaron ruda pelea tras empatar

El preparador físico de Universidad de Chile se enfrascó en una dura pelea con el cuerpo técnico de La Serena, y los papayeros hicieron grave acusación.

Universidad de Chile tuvo que luchar para rescatar un empate ante Deportes La Serena en la fecha 20 del Campeonato Nacional 2021. Duelo al cual el conjunto serenense llegó con técnico interino y un plantel con muchas bajas, pero donde igual estuvieron en ventaja gran parte del encuentro.

Por eso el empate de Joaquín Larrivey en los minutos finales fue un balde de agua fría, que dejó los ánimos calientes. Así lo demostró el cuerpo técnico del cuadro “Papayero”, ya que buscaron revancha pero fuera del terreno de juego. Esto porque protagonizaron un confuso incidente que terminó en los golpes.

Fue el preparador físico del “Romántico Viajero”, Marcelo Rosemblat, quien fue el protagonista en el caso de la banca local. El hombre es reconocido por su fuerte carácter, y ya vivió una recordada trifulca cuando trabajaba en Huachipato.

Según lo que acusaron desde el camarín granate, en la U se ofendieron por la arenga del equipo, la cual hablaba de “faltarle el respeto al rival”. Razón por la cual los tildaron de “equipo chico” en repetidas ocasiones, lo que solo terminó calentando más todavía el ambiente en el Estadio El Teniente.

Cuando sonó el pitazo final, los hostigamientos continuaron entre las bancas y empezó una acalorada discusión que siguió hasta el camino a los camarines. El preparador físico de La Serena, Juan Díaz, y su ayudante, Jonathan Monárdez, encararon a Rosemblat.

Y es aquí donde las versiones cambian. En el equipo serenense señalan que el PF azul tomó del polerón a Monárdez y la lanzó un golpe de puño. Pero desde el lado azul acusan que le cayeron entre varios al profesional del Centro Deportivo Azul.

Por ahora no se sabe si César Deichler registró los acontecimientos en el informe arbitral. Pero lo que está claro es que el ambiente no terminó nada de tranquilo en Rancagua, donde La Serena no se achicó a pesar de la juventud e inexperiencia de sus futbolistas.