Universidad de Chile sondea a goleador chileno que brilla en México

A pesar de que Universidad de Chile se acerca a concretar la renovación de Larrivey, también pone su mira en goleador chileno de la Liga MX.

Universidad de Chile se alista para el partido de este domingo 15 de agosto donde recibirá a Cobresal por la fecha 16 del Campeonato Nacional. Y lo hará con la clara misión de mantener su buen momento y el camino de la victoria de la mano de Esteban Valencia.

Los azules no registran derrotas desde el regreso del torneo, donde ya suman cuatro triunfos y un empate. La gran figura del equipo es Joaquín Larrivey, goleador exclusivo del torneo que incluso se dio el lujo de marcar un doblete en el clásico ante Universidad Católica.

Y justamente el ariete argentino es uno de los que terminan contrato, y la directiva de Azul Azul tiene trabajo, pero no han avisado nada. Según comunicó Cristián Cavieres en Radio ADN, la U ya se ha acercado, pero igualmente analizan opciones para suplir al “Bati”.

Te puede interesar: Fernando de Paul espera por oferta para renovar con Universidad de Chile

“El único de los que termina contrato con la U y con el que la directiva ha tenido algún acercamiento es Joaquín Larrivey. No han conversado con Fernando De Paul, ni Ramón Arias, entre otros. A pesar de los acercamientos con Larrivey, la U igual ha sondeado 9, ojo con ese detalle”, reveló el periodista.

Y añade que “es chileno, no puedo decir el nombre todavía. Juega en México. No ha jugado en la U, tiene pasado en Audax y San Felipe. Hoy no está jugando, pero quieren que siga y es caro. Si se mantiene el caso, la U le bajará el pulgar rápidamente”.

Ante eso, el delantero chileno con pasado en los clubes mencionado por el comunicador es Ignacio Jeraldino. Actual delantero del cuadro mexicano Santos Laguna tras fichar en 2021 y llegar procedente desde Atlas.