Universidad de Chile prepara un fichaje de emergencia de última hora

Universidad de Chile es uno de los clubes que más ha participado durante el mercado de fichajes. Los dirigidos esta temporada por Gustavo Álvarez esperan tener una mejor actuación que la del torneo pasado donde terminaron en la novena posición sin la posibilidad de pelear ninguna copa internacional.

Los azules incluso lograron el tan ansiado regreso de Marcelo Díaz, quien tiene mucha confianza en el equipo que se ha formado en el romántico viajero y también en ese aspecto mantiene bastante ilusionados a los hinchas, a quienes insta a acompañarlos durante esta campaña donde volverán a ser locales en el estadio nacional.

Pero en las últimas semanas, se presentaron los primeros problemas para Universidad de Chile, esto ya que Juan Pablo Gómez sufrió una dura lesión en los meniscos de su rodilla durante la pretemporada y estará dos meses y medio fuera de las canchas. A esto se le suma que los canteranos Daniel Navarrete y José Matías Fernández fueron enviados a préstamo esta temporada.

Es por esto que ahora los azules están preparando un fichaje de emergencia de última hora para suplir el puesto dejado por el lesionado jugador. Para esto estarían mirando directamente hasta el último monarca del fútbol chileno, Huachipato. Ya que según información entregada por TNT Sports, irían tras Joaquín Gutiérrez en el cuadro acerero.

"Lo que me decían en Huachipato es que ellos ven el tema plata, si la U lo quiere comprar no hay problema, que pongan la plata arriba de la mesa y no es un jugador barato ya que tiene bastantes minutos en Primera División. La U también ve otras alternativas como Nicolás Fernández de Audax e incluso se había visto la opción de Matías Fernández de Independiente del Valle", señalaron desde TNT Sports.