Universidad de Chile perdería vital jugador ante Huachipato por lesión

Un importante jugador de Universidad de Chile no ha podido entrenar con normalidad y es duda para visitar a Huachipato en la fecha 19.

Universidad de Chile ya afina los últimos detalles para hacer su debut en la segunda rueda del Campeonato Nacional 2021. Los azules visitarán a Huachipato, el que será un partido clave para sus intenciones de ir por el título. Pero en el CDA recientemente sufren con que una de sus figuras se perdería el duelo.

Se trata del central universitario, Ramón Arias, quien no entrenó con normalidad en toda la semana por una molestia en su cuádriceps derecho. Situación que lo marginaría del enfrentamiento que se jugará en la Región del Bío Bío, en el Estadio CAP-Acero.

El zaguero, que quiere decir presente de igual forma en el compromiso, ya tendría incluso definido a su reemplazante. Es el caso de Luis Casanova, jugador que seguirá en el equipo por solicitud expresa del director técnico, Esteban Valencia.

Con esto, el “Romántico Viajero” se quedará con una única opción para sustituir en caso de que alguno de los centrales sufra algún problema. Así, el ex defensor de Coquimbo Unido, Diego Carrasco, será la única opción de Valencia en la zaga ante la partida de Lucas Alarcón a La Serena.

Otro tema que preocupa a los hinchas es la renovación de “Cachila”, ya que ha sido uno de los mejores rendimientos del plantel. Tanto así, que los fanáticos lo comparan con antiguos centrales del nivel de Mauricio Victorino. Pese a eso, el uruguayo no ha tenido noticias sobre la extensión de su vínculo.

Desde que llegó al Centro Deportivo Azul, Arias no ha soltado la titularidad en el actual campeonato. Con un preciso y aguerrido juego, el ex San Lorenzo se ha ganado la camiseta con el “Huevo” Valencia, la que a pesar de sus molestias no quiere soltar en el partido con Huachipato.