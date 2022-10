Universidad de Chile no tiene estadio para Copa Chile

Según informa la periodista Vivi Toro de radio ADN, un informe negativo de parte de Carabineros hará que la Delegación Presidencial le baje el pulgar a este duelo en el estadio Elías Figueroa, por falta de contingente.

Un informe negativo por parte de Carabineros hace que Universidad de Chile deba buscar un nuevo reducto deportivo para enfrentar el duelo ante Unión Española por Copa Chile.

"La Delegación Presidencial de Valparaíso no aprobó al Elías Figueroa como recinto deportivo debido a la falta de contingente policial según la propia evaluación de Carabineros. Así las cosas, los azules no tienen recinto disponible y la opción de una suspensión del encuentro por Copa Chile no es descartable", precisan.

Universidad de Chile todavía no ha puesto a la venta el canje y venta de entradas, donde se espera que pueda cerrar cuanto antes un escenario para ser local en la jornada del domingo.