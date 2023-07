Universidad Católica presentó a su nuevo entrenador

Universidad Católica presentó en sus redes sociales al sucesor de Ariel Holan. Desde San Carlos de Apoquindo salió humo blanco y ya hay nuevo estratega para Los Cruzados.

La danza de nombres no paraba tras la salida de Holan. Nombres como el de Pablo Guede sonaron en la institución católica, pero el ex Colo Colo no estaba de acuerdo con dirigir nuevamente en Chile.

“Le damos la bienvenida oficial a Nicolás Núñez Rojas, ¡nuevo entrenador de Universidad Católica!”, informó el club de Las Condes.

“Formado en casa y campeón, hoy vuelve a Los Cruzados para dirigir a nuestro Primer Equipo”, agregaron sobre la carrera del ex DT de Magallanes.

"Además de Nicolás, el Cuerpo Técnico de Universidad Católica lo conformarán Nilo Carretero como ayudante técnico; Carlos Carreño como preparador físico y Danilo Volante, analista, junto a Rodrigo Valenzuela (ayudante técnico); Mauricio González (ayudante de preparador físico); Robert Prieto, (preparador de arqueros) y Alejandro Postigo con Cristián Jopia (analistas audiovisuales)". revelaron sobre el equipo técnico que tra Núñez-

Cabe recordar que Núñez inició su carrera como entrenador en 2021, cuando se sentó en la banca de Magallanes. Un año después, tuvo con la ‘Academia’ una campaña histórica con el título de Primera B, el ascenso al Campeonato Nacional y el título de Copa Chile.