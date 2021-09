Universidad Católica maneja varios nombres para escoger nuevo técnico

Después de despedir a Gustavo Poyet, en Universidad Católica ya buscan opciones para escoger a su nuevo DT para la segunda rueda.

Una semana ha pasado desde que Gustavo Poyet salió de la banca de Universidad Católica, y en Cruzados ya buscan nuevo director técnico. El equipo precordillerano recibirá a Audax Italiano con Cristian Paulucci como DT interino. Pese a eso, en la dirigencia quieren tener lo más pronto posible al estratega.

Así, mientras el primer equipo de la UC se mentaliza en el partido donde chocará con los itálicos, la dirigencia ya baraja opciones para sentar en el banquillo. Y en el listado de posibles sucesores de Poyet destacan nombres como Guillermo Barros Schelotto, Pablo Guede, Juan Antonio Pizzi y Rodolfo Arruabarrena.

Barros Schelotto es quien más aparece en los rumores. Pero la verdad es que el ex delantero de Boca Juniors, que no dirige desde fines de 2020 tras salir de LA Galaxy, está lejos de San Carlos de Apoquindo. El técnico argentino habría rechazado la idea de llegar a la UC, esto porque The Coaches Voice explicó que su preferencia es dirigir en México o Estados Unidos.

Otro que también se ha comentado que es opción es Pablo Guede. El ex entrenador de Palestino y Colo Colo actualmente no tiene club, tras salir del Mazatlán de México. Y a pesar de que su manera de jugar gusta en el club, su complejo historia en árabes, albos y en Lanús reducen las posibilidades de que llegue.

Otro que sería bien visto desde la directiva de la “Franja” es el nombre de Juan Antonio Pizzi. El ex DT de La Roja ya dirigió a la UC, donde fue campeón en 2010. Pero su irregular último paso por Racing Club, mantendría la duda en la directiva. En Racing alcanzó un 52% de rendimiento con 13 triunfos, 11 empates y 8 derrotas.

Para terminar la lista, una opción que corre con ventaja para reemplazar a Poyet es Rodolfo Arruabarrena. El “Vasco” gusta a la dirigencia y tiene un buen pasado por el club en 2010. Y su buena relación con José María Buljubasuch sería clave para concretar su regreso. El último equipo que dirigió fue el Pyramids de Egipto y salió con un 57,72% de rendimiento.