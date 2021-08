Universidad Católica aclara que “no hay que descomprimir nada” en su camarín

El ayudante técnico de Universidad Católica aseguró que no le toman importancia a los supuestos conflictos internos que se revelaron últimamente.

A pesar de sufrir más de la cuenta, Universidad Católica volvió a las victorias este sábado. Esto tras vencer por 4-3 a Deportes La Serena, con lo que se afirmaron en la parte alta de la tabla del Campeonato Nacional. Todo después de una polémica semana que protagonizó Diego Poyet.

El asistente de Gustavo, su padre y técnico de los “Cruzados”, fue blanco de las críticas tras filtrarse una pelea con Edson Puch. Pero eso no fue todo, ya que inmediatamente después se le acusó de enfrentarse con Fernando Zampedri, lo que el propio club desmintió.

Tras el revitalizador triunfo, Cristián Paulucci dialogó con TNT Sports y se refirió a lo que fue el partido. Pero también aprovechó para sacar la voz tras la turbulenta semana que vivieron en San Carlos de Apoquindo.

"Hicimos un gran partido, presionamos, metimos intensidad. Me quedo con lo positivo, tuvimos nueve ocasiones en el primer tiempo y en el segundo cuatro. Era lo que buscábamos. Hicimos un primer tiempo muy bueno, nos patearon una vez y en el segundo dos. Queda un mal sabor porque te convierten", comentó de entrada.

Tras eso, Paulucci, que tuvo que reemplazar en la banca al suspendido Gustavo Poyet, valoró la alegría que obtuvieron. "Necesitábamos ganar hoy por toda la semana, lo que se habló. Jugamos hasta el 4-2 un buen partido y después nos afectó un poco, pero ellos no tuvieron chances. Pudimos hacer más goles".

Es más, el asistente técnico dejó claro que no ponen atención a lo que hablan. "No veo lo que dicen o no dicen, nos dedicamos a trabajar. Gustavo y los muchachos también. No hay que descomprimir nada, trabajamos de la mejor manera y como mejor nos sale"."Hace cuatro años que estamos arriba (líderes), por algo será. No es porque estemos todos peleados como dicen. Hay un grupo acostumbrado a la presión y vamos a seguir peleando arriba. El grupo está preparado para eso", cerró.