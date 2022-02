Bianchi: "Si la UC no consigue el pentacampeonato será una decepción"

Universidad Católica comenzó con el pie derecho su revalidación del título del fútbol chileno. Los Cruzados vencieron por 3-2 a Coquimbo Unido, en un duelo que estuvo marcado por la utilización del VAR.

"El equipo decepción del Campeonato Nacional puede ser la Católica porque no sé si va a tener un año exitoso como los otros, partiendo de la base que no va a jugar en San Carlos de Apoquindo", comenzó diciendo el periodista de ESPN.

"Me parece una variable extremadamente importante que no ha sido analizada en lo que puede pasar en esta temporada futbolísticamente, es cierto que es externa pero no es externa, es parte constitutiva de porqué la UC ha sido campeón en los últimos cuatro años por la cantidad de puntos que sacaba en San Carlos", agregó.

"Creo que todo el mundo espera un pentacampeonato y no sé si se va a conseguir y si no lo consigue será una decepción", sentenció Bianchi.

90+4’ Culmina el fútbol. Pero aquí estamos los AURINEGROS 💛☠️🖤



COQ 2-3 uc#PiratasYNadaMás🏴‍☠️ pic.twitter.com/zBjYIoUr2u — Coquimbo Unido (@coquimbounido) February 6, 2022

LAS DOS FINALES QUE LE QUEDAN A CHILE:

Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.