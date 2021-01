Unión Española vs Coquimbo Unido: el partido que todo colocolino tiene que ver

Los Piratas vienen de caer por 2-1 ante Colo-Colo en el Monumental.

Coquimbo sigue jugando partidos pendientes por su actuación en la Copa Sudamericana 2020, ahora tendrán a un duro rival en frente.

Los dirigidos por Ronald Fuentes llevan cinco partidos sin conocer de victorias, pero siguen en la parte alta de la tabla de colocaciones.

Cabe recordar que en su último encuentro, los de Plaza Chacabuco sucumbieron ante Huachipato en el CAP, instancia en la que cayeron por 4-1.

Unión Española vs Coquimbo Unido será este martes 26 de enero a las 20:00 horas en el Estadio Santa Laura de Independencia. Los hinchas albos estarán atentos al duelo para que Coquimbo Unido no sume en la lucha por no descender.