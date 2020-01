Unión Española se arriesga a cinco años de inhabilidad si no juega ante la U

La férrea decisión del presidente de Unión Española para no presentarse en Copa Chile podría traerle graves consecuencia a los futbolistas.

“Según lo que nos dijo Don Segovia, no se juega”.

Así de cortas, pero contundentes, fueron las palabras del capitán de Unión Española, Diego Sánchez, quien confirmó que el plantel no se presentará a jugar este sábado por las semifinales de Copa Chile ante Universidad de Chile.

Jorge Segovia, dueño del club y que vive fuera de Chile por problemas con la Justicia de otra índole distinta al fútbol, sigue firme en su decisión de no jugar, debido a que querían el cupo a Copa Libertadores por secretaría debido a la mala campaña de la U.

Sin embargo, el cabecilla de la Universidad SEK no ha pensado en las gravísimas consecuencias que sufriría su club si no sale a la cancha este sábado, a las 20:30 horas, en La Portada de La Serena.

“Aquí el que no quiera jugar es responsabilidad de él y si quiere reclamar ante el TAS u otra instancia es problema de él. Si alguien no se presenta a jugar va a tener sanciones referentes a la Copa Chile, de cinco años de no poder participar en el torneo”, comenzó el presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Julio Álvarez.

Además, Unión Española deberá pagar una multa de hasta 500 UF, que equivalen a cerca de 15 millones de pesos, lo que afectará gravemente las arcas de un club que no es considerado uno de los grandes.

Los rojos tienen aún 72 horas para pensar en cambiar su decisión.