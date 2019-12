Unión Española declara a la U como ganador del Chile 4 para Copa Libertadores

El gerente de Unión Española, Luis Baquedano, volvió a insistir que no se presentarán a jugar la definición que la ANFP programó para enero.

Unión Española declaró a la Universidad de Chile como ganador del cupo a Chile 4 que clasifica a Copa Libertadores 2020 y reiteró que no se presentarán a jugar.

Cabe recordar que el Directorio de la ANFP resolvió que en enero próximo se debe jugar la definición para este derecho, entre hispanos y azules, semifinalistas de la terminada Copa Chile 2019.

"El principio nuestro es que no vamos a jugar, tenemos que ser coherentes, dijimos que no íbamos a jugar porque no procede que el Directorio de la ANFP designe un partido”, lanzó el dirigente.

“Este torneo estaba terminado y hoy resulta que la Copa Chile está vigente. Si está vigente tenemos que jugar partidos de ida y vuelta, la otra semifinal, es una complicación. No estamos abiertos a eso, si el torneo se terminó, se terminó", añadió.

El gerente de Unión Española prosiguió afirmando a la prensa que "no queremos que por decreto nos den el Chile 4, queremos que nos den en función de situaciones deportivas, tuvimos una mejor campaña deportiva y esas cosas deben primar".

Baquedano cerró todo expresando que "la sanción tendremos que asumirla, pero no se ha dicho la última palabra. Si nosotros no nos vamos a presentar que el Directorio designe a Universidad de Chile, se acabó el cuento. Si no nos presentamos nos aplican una multa y el equipo que está ahí gana 3-0 y va la Universidad de Chile va a jugar contra los brasileños".