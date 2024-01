¡Una buena noticia! Erick Wiemberg continuará en Colo Colo este año

Una de las grandes revelaciones y figuras de Colo Colo la temporada pasada fue el caso de Erick Wiemberg, jugador que venía a préstamo desde Unión La Calera y que gracias a sus buenas actuaciones, supo ganarse un lugar en el equipo titular de Gustavo Quinteros, junto con el cariño de los hinchas. Es precisamente por esto que los problemas con su renovación tenían muy preocupada a la directiva de Blanco y Negro.

Esto ya que el cacique no sólo debía sentarse a negociar con Unión La Calera para poder mantener a Erick Wiemberg en el estadio monumental, sino que además, la mitad del pase pertenecía a Deportes Valdivia, por lo que las conversaciones siempre se complicaban, ya que ambos clubes no se ponían de a cuerdo o no quedaban conformes con las propuestas.

Pero finalmente salió humo blanco en Macúl, ya que según información entregada por Radio Cooperativa, Colo Colo llegó a un acuerdo con Unión La Calera para así prolongar el préstamo del jugador por un año más. Algo que no sólo tiene contentos a los hinchas albos, sino que también al propio Erick Wiemberg, quien ya había declarado su deseo de continuar en el cacique.

Con respecto al acuerdo final por el préstamo del jugador, también se incluyen los préstamos de dos futbolistas albos a Unión La Calera. Ahora bien, por el lado de Deportes Valdivia están bastante molestos, ya que aseguran que no se les ha comunicado nada sobre los términos de esta negociación, recordando que ellos también tienen el 50% del pase del jugador e incluso amenazan con ir a tribunales.

"Nosotros estamos igualmente asombrados. No nos han comunicado nada. Ayer me llamó Álex Varas bien tarde, noche, para comentarme que habían llegado a un acuerdo La Calera con Colo Colo y que me iban a llamar de Calera en seguida. No me llamó nadie, aquí estamos esperando", señaló Raúl Villablanca, presidente de Deportes Valdivia.