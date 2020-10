Un poco de calma en el Monumental: ByN solucionó drama con Matías Zaldivia

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se lamentó por el bochornoso episodio en el que se vieron envueltos con Matías Zaldivia.

Con una reunión de directorio. Así arreglaron los problemas ayer en Blanco y Negro, instancia donde solucionaron su conflicto con el defensor argentino Matías Zaldivia, y decidieron que pagarán el sueldo del jugador mientras se encuentre en el período de recuperación de la rotura de su tendón de Aquiles.

"Lo siento mucho por Matías. Es uno de nuestros capitanes, me tocó recibirlo cuando llegó de Argentina. Nosotros fuimos sancionados por la Dirección del Trabajo por no darle el conducto regular a la licencia médica de un jugador.Lo que correspondía por un tema administrativo era darle curso de la manera que se hizo, pero igual conversamos de cómo abordarlo para solucionarlo de manera interna", explicó el presidente de la concesionaria alba, Aníbal Mosa.

Sobre lo mismo, comentó que "teníamos resuelto el tema, pero hay una situación legal. Le vamos a dar una solución a Mati por un problema que nunca debió haber ocurrido".

Mucho ruido ha causado la voz de los hinchas que piden la salida de Mosa de Macul, pero el mandamás fue claro: "No he pensado dar un paso al costado, asumo la responsabilidad y lo hice saber en el dictorio. Yo no salgo arrancando, me voy a quedar para dar solución a la problemática".

Sobre la profunda crisis que atraviesa el club tanto deportiva como institucionalmente, detalló que tiene confianza en que podrán superarlo exitosamente.

"No voy a venir a ocultar o maquillar situaciones que todos saben. Yo sigo teniendo la confianza de que vamos a restituir la confianza de nuestros jugadores. Nos vamos a reunir con ellos", señaló.

"Hicimos un mea culpa y dejamos nuestras diferencias de lado por el momento difícil que atraviesa el club. Hoy tenemos que estar todos unidos. De aquí a lo que termine el campeonato y nos vamos a dedicar a apoyar la institución", concluyó.