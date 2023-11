Un jugador cortado por Quinteros podría seguir en Colo Colo

El año 2023 de Colo Colo no fue el mejor en tema de fichajes, pues la mayoría de los refuerzos no fueron un aporte durante el año, lo que trajo mucho problemas para Gustavo Quinteros. Sin embargo, y a pesar de esto, uno de ellos podría quedarse en el club a pesar de no jugar prácticamente nada en la temporada.

Se trata de Matías de los Santos, defensor que llegó con el objetivo de cubrir la ausencia de Emiliano Amor, pero las cosas no resultaron como se esperaba. Y es que quien llegó como refuerzo también sufrió mucho con las lesiones y no pudo demostrar sus condiciones defendiendo la camiseta de los albos.

Sin embargo esto no sería impedimento para que el defensor se mantenga un año más en el club. No obstante esto dependerá de Gustavo Quinteros, pues en caso de renovar con el club de los Santos también lo hará, pues es del completo gusto del entrenador y este último quiere mantenerlo como miembro del equipo.

Matías de los Santos en uno de los pocos partidos que estuvo en Colo Colo.

Además, Colo Colo liberará cupos de extranjeros con las partidas de Fabián Castillo y Agustín Bouzat, por lo que esto no sería una traba. Debido a que se encuentra a préstamo, los albos tendrán que pagar pero es una cifra bastante más accesible que la de los otros jugadores que también se encuentran a préstamo.

Es así como Matías de los Santos podría quedarse una temporada más en el Cacique a pesar de no jugar desde el 15 de abril por una lesión de meniscos en su rodilla. Sin embargo, todo dependerá de Gustavo Quinteros, pues renueva su vínculo con los albos es muy probable que el defensor uruguayo también lo haga.