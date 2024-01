Un conocido ex rival de Colo Colo quiere llevarse a Alan Saldivia a España

Colo Colo sigue mostrando buenas sensaciones durante la pretemporada al mando de Jorge Almirón. Primero lograron quedarse con el trofeo de un torneo de verano que disputaron en Uruguay, donde vencieron a Rosario Central, Nacional y Liverpool. Y ahora lograron derrotar por la cuenta mínima a Everton en el inicio de la Copa Viña del Mar, en lo que además fue el primer partido de Arturo Vidal con el cacique.

Pero a pesar del buen juego que ha venido mostrando el equipo, aún existe gran preocupación por parte de los hinchas albos y esto se debe a la falta de refuerzos durante el mercado de fichajes. Por ahora, Arturo Vidal es el único refuerzo que se ha presentado de cara a la presente temporada, donde además Colo Colo perdió el casi seguro fichaje de Braian Martínez a manos de Everton de Viña del Mar.

Ahora por si fuera poco, una de sus más grandes figuras está siendo seguida desde muy cerca desde el extranjero. Nos referimos al joven defensor uruguayo Alan Saldivia, quien podría dar el tan ansiado salto europeo, ya que lo están mirando con buenos ojos desde España. Pero eso no es todo, ya que además podría irse al equipo de un conocido rival de los albos.

Según información entregada por DSports, el Cádiz de España estaría buscando contar con Alan Saldivia como su próximo refuerzo para esta temporada. Lo llamativo aquí es que el nuevo técnico del equipo es el ex Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, quien conoce la gran habilidad del defensor y estaría buscando contar con sus servicios en su nuevo club.

Por el momento no ha llegado ninguna oferta oficial al estadio monumental desde España, pero no deja de preocupar, ya que Colo Colo aún no tiene mayores novedades sobre futuros refuerzos, pero sus actuales figuras están siendo seguidas muy de cerca, como es el caso de Alan Saldivia y el también conocido momento que pasa Carlos Palacios con Boca Juniors.