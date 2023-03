Un campeón de América a La Moneda: Jaime Pizarro asume el Ministerio del Deporte

El ex futbolista sustituye a Alexandra Benado. Jaime Pizarro fue Capitán del Colo Colo campeón de la Copa Libertadores de América en 1991, seleccionado nacional, entrenador, gerente deportivo y ex subsecretario del Deporte entre 2007 y 2009, en el primer mandato de la ex Presidenta Michelle Bachelet, en una época en la que todavía no estaba creado el Ministerio del Deporte. También fue parte de Blanco y Negro, donde fue director y gerente deportivo de la sociedad anónima. En 2002 fue campeón como técnico de Colo Colo en la quiebra.

El "Kaiser" se desempeñó en el último tiempo en el mundo privado, en la Fundación Luksic, a cargo de proyectos relacionados con el deporte. “La fundación, a partir de enero, ha iniciado el funcionamiento de la nueva área de deportes. Hay un desarrollo respecto de poder impulsar e ir consolidando los proyectos que estaban en camino, particularmente las escuelas deportivas, además la gestión de iniciativas que son postuladas a la fundación desde distintos ámbitos. Resulta bien interesante ir realizando esta gestión y potenciarla a futuro. Desde lo recreativo hasta el alto rendimiento. Es bien interesante porque obliga a relaciones con municipios, a un despliegue territorial”, declaró hace un tiempo.