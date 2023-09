Un anhelo de Quinteros: Joaquín Montecinos le abre la puerta a Colo Colo

Joaquín Montecinos ha sido un anhelo de Gustavo Quinteros durante los últimos mercados de fichajes, sin embargo, no ha podido concretar su llegada. En ese contexto, el veloz delantero le dejó la puerta abierta a Colo Colo para el próximo año.

"Tampoco es que yo quiera volver y diga ‘voy a Chile mañana’, no es tan fácil porque tengo contrato vigente, pero si hay interés y en Chile se abren posibilidades, por supuesto que es opción", aseguró en conversación con Todos Somos Técnicos.

Además, recalcó que el motivo de querer retomar su mejor versión es principalmente para estar en la órbita de la selección chilena, pues en México ha quedado en el olvido.

"Uno a veces tiene que ir a los lugares donde le fue bien y si tengo que volver a Chile a romperla, lo voy hacer. Estar cerca de la Selección, el profe (Berizzo) hace nóminas donde nomina muchos jugadores del medio local, eso me ayudaría a retomar mi nivel y estar más cerca. Si hay que tocar puertas, hay que hacerlo, es parte de nuestra carrera", agregó Montecinos.

Además, hablando específicamente de Colo Colo, reveló que estuvo muy cerca de llegar a lo albos hace algún tiempo, pero que los temas económicos no logró concretarse el traspaso.

"Hubo contactos, pero el tema es que acá que acá no me querían dejar ir fácil, acá predomina mucho el tema del dinero, si no había una buena oferta, el club prefería que me quedará acá", dijo.