UFC FIGHT ISLAND 3: Whittaker vs Till en vivo por FOX Sports Premium

Este sábado 25 de julio se realizará el último evento UFC en “Island Fight”. FOX Sports 1 transmitirá en vivo toda la acción y emoción de la cartelera que dará cierre a los combates desde la Isla de Yas en Abu Dhabi.

Cuatro ex campeones de la compañía protagonizarán los duelos destacados de la jornada: Whittaker, Rua, Werdum y Esparza. La cartelera iniciará a las 17:00 horas con los combates preliminares y a las 20:00 horas los estelares.

El Flash Forum de Abu Dhabi albergará este último evento UFC que tendrá como combate estelar en la que se espera sea una pelea de alto impacto. El ex campeón de la categoría Peso Medio, el australiano Robert “The Reaper” Whittaker, que buscará regresar a la contienda por el título enfrentando al británico Darren Till -contendiente #5-, el que será su segundo encuentro en el octágono en la categoría de las 185 libras, y que buscará la victoria para colocar su nombre como el próximo contendiente del campeón Israel Adesanya.

Mientras que el combate co-estelar presentará, el que para muchos es un “clásico” de las MMA, al ex campeón de peso semipesado de UFC, el brasileño Mauricio “Shogun” Rua, quien se medirá con su compatriota Antonio ‘Minotauro’ Rogerio Nogueira, cerrando una trilogía de combates entre estas dos leyendas de las artes marciales mixtas.

Otra pelea destacada de la jornada será la que enfrente al brasileño Fabricio Werdum, ex monarca de los pesos pesados, con el sueco Alexander Gustafsson, quien hará su debut en la división máxima de la categoría.

La cobertura en exclusiva y vivo por FOX Sports 1 de la última jornada desde la Isla de Yas, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, con esta atractiva cartelera de UFC Fight Island 3, comenzará con los combates preliminares a las 17:00 horas, mientras que los estelares están previstos a partir de las 20:00 horas.

Cartelera Estelar: 20:00 horas

Peso Medio: Robert Whittaker vs. Darren TillPeso Semipesado: Maurício Rua vs. Antônio Rogério NogueiraPeso Pesado: Fabrício Werdum vs. Alexander GustafssonPeso Paja Femenino: Carla Esparza vs. Marina RodriguezPeso Semipesado: Paul Craig vs. Gadzhimurad AntigulovPeso Welter: Alex Oliveira vs. Peter SobottaPeso Welter: Khamzat Chimaev vs. Rhys McKee

Cartelera Preliminar: 17:00 horas

Peso Ligero: Francisco Trinaldo vs. Jai HerbertPeso Welter: Nicolas Dalby vs. Jesse RonsonPeso Pesado: Tom Aspinall vs. Jake CollierPeso Pluma: Movsar Evloev vs. Mike GrundyPeso Pesado: Tanner Boser vs. Raphael PessoaPeso Gallo Femenino: Bethe Correia vs. Pannie KianzadPeso Welter: Ramazan Emeev vs. Niklas Stolze