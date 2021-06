UEFA tomó drástica decisión para que jugadores no afecten a las marcas

El episodio protagonizado por Cristiano Ronaldo y Coca Cola llevó a que la UEFA tomara una dura determinación contra los jugadores.

El gran protagonista de la semana en la UEFA EURO 2020 fue el portugués Cristiano Ronaldo. Esto porque, más allá de anotar dos goles ante Hungría, fue noticia después en la conferencia de prensa.

Esto porque el ídolo portugués se atrevió a sacar del sitio de la conferencia de prensa a dos botellas de Coca Cola que adornaban el lugar. Esto obviamente con fines comerciales, ya que la marca de bebidas es auspiciadora de la Eurocopa.

Tras lo sucedido, fueron varios quienes siguieron su ejemplo. Paul Pogba sacó de su vista una botella de cerveza. Mientras que el técnico de Rusia, Stanislav Cherchésov, se lo tomó con humor y abrió una bebida para tomar un sorbo.

Sucesos que no han gustado para nada en la UEFA, que ha solicitado que no se sigan repitiendo esa acción en particular. Esto considerando que el compromiso comercial con las marcas de la Euro 2020 es vital para el desarrollo de la competencia.

De esta manera, el ente rector del fútbol europeo se comunicó con las distintas delegaciones. Esto para que los futbolistas mantengan la compostura correctamente con los protocolos y las botellas de los patrocinadores no sean cambiadas de lugar.

"La UEFA ha recordado a los equipos participantes que las colaboraciones son fundamentales para la realización del torneo y para garantizar el desarrollo del fútbol en toda Europa, también para los jóvenes y las mujeres", indicó el director del certamen, Martin Kallen.

Sin embargo, comprende que una cerveza podría molestar a alguien producto de creencias religiosas, lo que es perdonable en dicha ocasión. "Si es por razones religiosas, no necesitan tener una botella allí", añadió el funcionario.

Junto con eso, se refirió a que es posible que los jugadores reciban sanciones por cometer estas acciones. Aunque no será de manera directa, sino que pasando a resolverse con la federación del país respectivo.

"Nunca multamos a un jugador directamente desde la UEFA, lo hacemos siempre a través de la asociación nacional participante y ellos pueden ver si van más allá", complementó Kallen.

“Tenemos un reglamento firmado por las federaciones participantes. Les hemos recordado sus obligaciones, pero por supuesto esto (las multas) siempre es una posibilidad", cerró.

Cabe mencionar que Coca Cola y Heineken se ubican entre los doce principales auspiciadores. Esto ya que pagan casi 2.000 millones de euros a los ingresos del torneo del Viejo Continente. Motivo por el cual esperan que las reglas correspondientes se cumplan.