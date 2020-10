Tuiteros se manifestaron sobre una supuesta candidatura de Marco Enríquez-Ominami

En entrevista con Mega Plus, el político comenzó sosteniendo: “yo quiero un cambio, y quiero que se vaya este Gobierno“.

“La oposición empieza a ordenarse y ojalá el PC y el Frente Amplio se unan. Si estamos peleados, va a ganar Joaquín Lavín y Evelyn Matthei, que los dos al lado de (Sebastián) Piñera, Piñera es un panqueque, una dulzura. Es un osito al lado de lo que nos espera, que es mucho peor”, expresó.

En la misma línea, comentó que: “Me comprometí a abrazar a toda la oposición. Hoy estar con la DC no es traicionar al pueblo, es ayudar al pueblo. Es estar justamente con los que no pienso lo mismo para un bien mayor, un gran cambio”.

Sin embargo, aclaró que “no tengo hoy día un minuto para pensar en una campaña presidencial ahora, no alcanzo”.

Me-O criticó a las actuales cartas que lideran las encuestas: el mismo Lavín y los alcaldes de Recoleta, Daniel Jadue, y de Providencia, Evelyn Matthei.

Los cibernautas reaccionaron a los dichos de Me-O:

M Veronica Saavedra@mononalinares·1hEn respuesta a Aparece Marco en la tele y los bots de la derecha y de otros Partidos "amigos" con la misma campaña rasca de desprestigio. Q vergüenza el nivel ordaca. No son capaz de resaltar alguna cualidad de sus propios candidatos, porq alguna tendrán o no?

Francisco José Baeza@Alienhohner·1hEn respuesta a Le pagan por dividir a la izquierda fuera de SQM y penta".

"En respuesta a Este anda tirando cv como loco. Se dio vuelta hasta la chaqueta a ver si lo pescan en la bancada SQM".

Daniel Bustamante@dbustamantev·10min "EL PROGRAMA 2010 ,EL PRESIDENCIABLE SEGURO ERA PARA EL 2018 MARCOS ENRIQUEZ OMINAMI , SE FARREO SU GRAN OPORTUNIDAD , AHORA CHILE ESTA EN UN ENORME RIESGO , BUSCAR QUIEN DE QUIEN 2022 , SINO LA DERECHA DEJA UN HEREDERO Y ALLI POBRE MIS DESCENDIENTES , SE VE MUY NEGO TODO".