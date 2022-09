Tuiteros se burlan de Marcelo Ríos: el Chino se quedó sin trabajo

El exnúmero uno del mundo fue despedido tras apenas dos meses de trabajo. El chileno habla sobre su relación con la promesa china y los encontrones que tuvo con el padre del asiático. "No lo estaba pasando bien con el viejo", confiesa.

En diálogo con La Tercera, el Zurdo de Vitacura lanzó todos sus dardos:

"Yo creo que esta fue una decisión del papá. No fue decisión de Jerry. Aparte la mamá y el papá se agarran todo el día y eso le hace mal al pendejo", explicó Ríos Mayorga.

"No sé qué mierda hablarán, pero sé que la mamá estaba bien contenta. Le dije a Jerry que lo conocí súper poco y al papá que no podía ser que todo el día anduviera peleando. Se sale de sí, empieza a gritar o se va a la chucha. Es una cultura muy difícil", aseguró Ríos.

"Es súper difícil convivir con ellos, no estoy dando excusa de nada, pero que me echen y me digan ‘hicimos cuatro primeras rondas, la raja’. Pero el tipo hizo dos finales y está 190. Entonces, por resultados no pueden huevear. Pero da igual. A mí no me influye. Yo te digo la verdad: no lo estaba pasando bien con el viejo", sentenció el ex tenista nacional.

Las reacciones en twitter:

Se dieron cuenta que este gallo es un chanta y una mala influencia para este joven — Digo lo que pienso 🌳 (@RabiaQueCrece) September 19, 2022

Marcelo Ríos es despedido como entrenador por PENCA. Ahora va a ir a mear y a atropellar gente para no perder la costumbre. — 🌵 Pato Del Desierto 🏜️ (@Angel_Patricio_) September 19, 2022

TE DIERON PLR X AGUEONAO, EN CHINA GANO EL APRUEBO, LOS CHINOS SON HONORABLES Y NO ACEPTAN LOS INSULTOS. Te pasó la cuenta por agueonao Marcelo Ríos. — Dick Turpin (@zuniga_edo) September 19, 2022