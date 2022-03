Tuiteros reaccionan al llamado de Iván Morales a la Roja

Ronnie Fernández fue citado de último momento para la fecha doble ante Brasil y Uruguay, pero el delantero de Universidad de Chile no fue la única sorpresa de última hora en la Roja, toda vez que, a través de sus redes sociales, se comunicó la citación de Iván Morales.

“La Gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile informa que el Cuerpo Técnico de la Selección Chilena convocó al jugador de Cruz Azul, Iván Morales a la selección que se prepara para los partidos de clasificatorias ante Brasil y Uruguay”, dice el escrito emanado desde Quilín con respecto al delantero de la Máquina Cementera.

LAS REDES SOCIALES EXPLOTARON:

La convocatoria de Iván Morales, no es una buena señal. No sale nadie por lesión...



Creo que es evidente que Lasarte no vio bien a Brereton en esta primera práctica. Ojalá este tuit envejezca muy mal...veremos