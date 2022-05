Tuiteros reaccionan al inminente arribo de Berizzo a la Roja

El argentino Eduardo Berizzo será oficializado en las próximas horas como el nuevo técnico de la selección chilena, luego del fracaso que vivió La Roja en el camino al Mundial de Qatar 2022, con Reinaldo Rueda y Martín Lasarte como entrenadores.

Según Al Aire Libre en Cooperativa, "Berizzo llegó a acuerdo total con la Federación de Fútbol de Chile (FFCh), luego de solucionar trabas contractuales en las últimas horas".

Los primeros desafíos de "Toto" al mando del "Equipo de Todos" serán el amistoso contra Corea del Sur (lunes 6 de junio) y la Copa Kirin (debuta contra Túnez el 10 del mismo mes) y el estratega estará en el viaje a Asia.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES:

Con Berizzo no hay futuro en la selección 2 años en Paraguay y nunca jugo a nada.

Lo digo ahora: no me gusta nada la llegada de Berizzo a la Selección. Parece muy buen tipo y todo, pero más allá del título con O'Higgins y un par de correctas campañas con el Celta, no le veo méritos suficientes para tomar las riendas de este ¿proyecto?