Tuiteros piden la salida de Castrilli tras audio filtrado por Los Tenores

Los Tenores de ADN revelaron los audios en los que Francisco Gilabert reconoce presiones para cobrar el un penal en el partido entre Huachipato y Copiapó por la promoción.

El árbitro sancionó infracción en el área de Diego García contra Walter Mazzanti. “Cobré el penal entendiendo que podía no ser penal, porque me la jugué y vi desde atrás que lo tocaba en el tobillo. Caché que me iba a llamar el VAR. Listo, me llama el VAR, veo que no es penal, voy a salir con tiro de esquina”, cuenta.

“Y me dicen ‘Francisco, un momento, analiza la camiseta’. Veo un jalón de camiseta pero dije ‘me parece una acción de juego, voy con tiro de esquina’. Y me dicen ‘Francisco, por favor, analiza la camiseta’, y yo ‘¿qué?’ y ahí entendí que había algo raro. Y me fui con esa sensación de cobrar una weá que no era”, añade Gilabert en los registros.

El juez de 39 años cuenta que luego del encuentro tuvo un diálogo con el equipo de la cabina: “Termino el partido y el VAR me dice ‘weón, menos mal que cobraste el penal, menos mal que entendiste’. Le digo ‘sí, pero qué weá pasó'”. Y agrega que le dicen: “Llamaron de Santiago, que había que cobrar penal”.

“El VAR violó todos los protocolos”, añade Gilabert. “Fue un diálogo muy trucho. De seguro van a liberar los audios, ojalá que se vea porque se siente esa weá. Porque al principio yo tenía listo el tiro de esquina, y me hacen detenerme, ‘Francisco, ve la camiseta’. Y ahí cagó todo”.

Además, revela que “he pensado en tantas weás, que me llevaron porque soy el más nuevo de los FIFA y creerán que ellos me eligieron. Después pensé que los cabros del VAR sabían lo que iba a pasar y lo tenían conversado. He pensado también que [Osvaldo] Talamilla o Castrilli tienen una weá con la gente de Huachipato, eso creo que es lo más cercano, y ese partido era especial para ellos y no podía perder. He pensado en tantas weás. Pero verme involucrado en esa mierda fue terrible penca, porque no tuve autonomía, fui obligado a cobrar algo y mira ahora la media cagada”.

