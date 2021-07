Tuiteros se lanzaron contra Cristian Garin tras dura derrota en torneo ATP

Tuiteros nacionales le sacaron en cara su ausencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Dicha decisión le trajo bastantes críticas en las redes sociales.

El chileno Cristian Garin, 19° en el ranking mundial, se llenó de errores propios y de forma increíble se despidió en cuartos de final del ATP 250 de Gstaad, al perder con el francés Hugo Gaston (155°).

Ahora Cristian Garin viajará a Estados Unidos, para ser parte de la gira de torneos de canchas dura, previa al US Open.

Tomás Barrios defendió al tenista nacional: “Por algo se están bajando tantos jugadores. Cada uno va con sus propias decisiones. Yo con la mía: estar acá cumpliendo un sueño de toda la vida. Quizás Christian lo pudo haber hecho un poco mejor, pero de ahí a faltar el respeto, no estoy de acuerdo”, mencionó.

Y respecto a la mala onda en redes sociales por el tema, aseguró que “eso es muy personal, aunque para mí no vale casi nada. No leo ni me importan las críticas que escribe gente que no conozco y que lo hacen a través de una pantalla. Sí hay que reconocer que contra Cris fue excesivo todo lo que le llegó”.

BRAVOOO HUGO 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 What a brilliant start in the day at the #swissopengstaad. @HugoGaston7 wins a very tight decisive tiebreak against #CristianGarin 6:4 1:6 7:6(11) and will play the semifinals tomorrow. #atpworldtour pic.twitter.com/taNsUoQQnO — Swiss Open Gstaad (@SwissOpenGstaad) July 23, 2021

Fecha 12

Everton vs Unión Española - Sausalito - Viernes 23/07 - 20:30 horas

Ñublense vs Deportes Antofagasta - Nelson Oryazún - Sábado 24/07 - 15:00 horas

Deportes Melipilla vs Unión La Calera - Municipal La Pintana - Sábado 24/07 - 17:30 horas

Colo Colo vs Audax Italiano - Monumental - Sábado 24/07 - 20:00 horas

Huachipato vs Deportes La Serena - Cap Acero - Domingo 25/07 - 12:30 horas

Palestino vs Santiago Wanderers - La Cisterna - Domingo 25/07 - 15:00 horas

Curicó Unido vs Universidad de Chile - La Granja - Domingo 25/07 - 17:30 horas

Universidad Católica vs O'Higgins - San Carlos de Apoquindo - Domingo 25/07 - 20:00 horas

Equipo libre: Cobresal.