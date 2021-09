Tuiteros le dieron con todo a Cristian Garin tras perder en Copa Davis

Tuiteros nacionales criticaron el juego del número 1 del país que sufrió una dura derrota en la cancha de Bratislava por Norbert Gombos de Eslovaquia.

La raqueta nacional reconoció que: “Pude haber hecho algo más, pero Norbert Gombos jugó un partido increíble. Esta es una derrota muy dura… Me pegó muy fuerte y espero salir rápido de esta sensación”, dijo el uno de Chile.

El chileno fue vapuleado por Norbert Gombos, 115° del orbe: “Debo empezar a ver las cosas un poco distintas. Hay que salir adelante, pero tengo que ponerme menos presión. Hay veces en las que me cuesta manejar todo eso”, agregó.

“Los últimos han sido meses difíciles y eso se ve reflejado en la cancha. Ahora cometí muchos errores, pero también hay mérito del rival…”.“Además, desde el primer día dije que la cancha estaba muy rápida y que las condiciones era totalmente favorables para Eslovaquia”, señaló

"Tengo mucho por mejorar, pero estoy top 20 del mundo y eso es un buen antecedente. No he tenido unm mal año, pero debo hacer cambios y empezar a ser menos autocrítico”, terminó el tenista nacional de 25 años.

LOS TUITEROS SE LANZARON CON TODO:

Cristian garin juega por plata robbie robinson juega por plata ¿Cuál es tu problema? a no todo el mundo lo motiva un escudo una bandera o un pais. son como cualquier político su interés personal esta por encima de todo, agradezcan que están en el deporte y no el aparato publico

Si Cristian Garin no adquiere esa fuerza mental e inteligencia para modificar estrategia de juego cuando va perdiendo, lamentablemente su carrera será la de uno que tiene golpes para ser cosas grandes pero que nunca logrará grandes cosas https://t.co/bijYz7LyDD

Entiendan una wea loco de una vez, Cristian Garin juega por plata esa es su única motivación y eso no esta mal probablemente no sea mas citado, no es massú o zamorano a pura garra jugaban por la gloria en unos JJOO, el es un robbie robinson 💰 y punto #CopaDavisEnTvn