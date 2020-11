Tuiteros le dan con todo a Rueda por nueva nómina de la Roja

Las redes sociales fueron implacables con el estratega colombiano tras la publicación de la lista de jugadores.

El viernes 13 y el martes 17 de octubre, La Roja de Todos jugará ante Perú y Venezuela respectivamente, en la tercera y cuarta fecha de las Clasificatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, donde el entrenador de la selección entregó su nómina para dichos cotejos.

Grandes sorpresas llegaron. La vuelta de Jean Beausejour al “Equipo de Todos” y, tres marginaciones que llamaron la atención de los fanáticos de Chile.

La primera sorpresa fue la ausencia de Eduardo Vargas. El bicampeón de América, queda claro, que no es uno de los preferidos del cafetaelro, por lo que en su reemplazo llegaron nombres como Niklas Castro, Felipe Mora, Andrés Vilches, Carlos Palacios y Felipe Mora.

LAS REDES SE FUERON CON TODO EN CONTRA DEL DT:

#FueraRueda no puede hacer una nomina tan horrible, con tantos jugadores del medio local que no han mostrado nada extraordinario, teniendo mas jugadores en el extranjero, como roco mena ; reyes galdames ; vargas davila etc... esto es la seleccion y tienen que ir los mejores