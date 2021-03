Tuiteros le dan con todo a Rafael Olarra durante derrota de la U ante San Lorenzo

Los televidentes criticaron duramente al ex defensa por sus comentarios.

Los locales vencieron por 2-0 a los azules en el "Nuevo Gasómetro" de Argentina.

Rafael Dudamel tuvo que poner un equipo lleno de juveniles y debutantes en Buenos Aires, lo que provocó problemas en la defensa de los universitarios, que iban a aprovechar los "Cuervos" para abrir la cuenta.

El Ciclón pegó fuerte en el inicio del compromiso, porque a los 13 minutos ya estaba celebrando, gracias a la aparición del experimentado delantero transandino Franco Di Santo. De Paul salvó a la U de una goleada.

Ahora el equipo trasandino tendrá que jugar con el Santos de Brasil.

Los hinchas se lanzaron con todo en contra del "Flaco" Olarra en redes sociales:

Cualquiera comenta partidos de fútbol hoy en día, Que falta de argumentos técnicos tiene Olarra, no entiende de táctica, no conoce a los jugadores, no sé qué mierda hace ahí... cualquiera con 2 dedos de frente y que algo sepa de fútbol comenta mejor...