Tuiteros hacen pebre a Pinilla tras triunfo de Ñublense en Libertadores

El ex delantero fue comentarista en la transmisión de ESPN del duelo entre los Diablos Rojos y el Aucas.

Una remontada notable tuvo Ñublense de Chillán por Copa Libertadores de América, al vencer por 2 goles a 1 al conjunto de Aucas de Ecuador, cuando el partido ya expirada en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Patricio Rubio fue el héroe, al minuto 79 quien recibió un centro de Cerezo, éste se sacó la marca con un control preciso y remató cruzado al segundo palo.

Lo que más llamó la atención de los tuiteros fue lo "poco preparado" que estuvo Pinilla para el partido de Copa Libertadores. "Que pésimo comentarista es Pinilla. No aporta nada en términos técnicos, tácticos ni nada que haga una mejor transmisión", fue uno de los comentarios.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES:

Mauricio Pinilla no puede ser comentarista de una cadena internacional, no se puede controlar, gritó los goles de Ñublense como si los hubiera anotado él.

no sé ustedes, pero a mí si me piden hablar de un tema me preparo y estudio.

No tendría cara para llegar como Pinilla a comentar un partido de Libertadores sin tener idea de los jugadores.