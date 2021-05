Tuiteros hacen pebre a Herrera por asegurar que no fue penal en contra de Colo-Colo

El golero cree que no fue falta de Suárez en contra de Gabriel Costa en e ltriunfo de Palestino sobre los albos.

"La jugada es absolutamente discutible”, manifestó Herrera en su rol de comentarista del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, para la sorpresa de sus compañeros de panel.

“Es que el golpe que tu dices Manuel (De Tezanos), es un apoyo típico de fútbol, de cuando vas a buscar una pelota dividida en juego aéreo”, agregó el ‘Samurai’.

En relación al mismo tema, Herrera recalcó en un par de ocasiones que “Suárez siempre se preocupa del balón… es un apoyo en el cuello”.

Recordemos que esta jugada provocó la furia de Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, quien terminó expulsado.

LOS HINCHAS ALBOS SE FUERON CON TODO:

Johnny Herrera haciendo el ridículo en #TSTxTNTSports tratando de justificar por qué "no fue penal" el de Suárez contra Costa 🤡🤡 pic.twitter.com/NjFI672slP

Johnny Herrera no es más weon porque el día no tiene más horas. Lógica callampera de decir que la jugada de Suárez es para tarjeta amarilla pero no penal... porque claro la tarjeta sería por buen tipo como dice el Bambino Pons?? #tstxtntsport