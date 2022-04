Los albos ganaron por 4-0 a Unión la Calera en el inicio de la octava fecha del torneo nacional, el Bichi estuvo en los comentarios de TNT Sports.

Claudio Borghi no podría creer los errores de los Cementeros: "Es una locura lo que estamos viendo. Me gusta el fútbol, me gustaba jugarlo bien, que se trate bien el balón, pero esto es una locura", afirmó.

"Me cuesta decirlo, pero una irresponsabilidad profesional lo que se ve en esta cancha. Con un equipo que manejó los primeros minutos y por errores propios, deja a Colo Colo en ventaja. Creo que es el segundo tiro de Colo Colo y dos goles, pero no por virtudes salvo ir a apretar", agregó el Bichi.

"En base a dos errores les hacen dos goles y pierde a un buen jugador en un balón que no se jugaba, es poco explicable de un equipo que ha tenido buenas campañas, que tiene buen plantel, que juega de una forma que me gusta siempre y cuando no te traiga estos inconvenientes", indicó Borghi sobre lo sucedido entre Colo Colo y La Calera.

LOS HINCHAS SE LANZARON CON TODO:



Luis Enrique@luchobravone·13hEl Bichi#Borghi en su afán de ser imparcial comenta puras weas, por lo menos Jonny Horrores sabemos que es chuncho y nos reímos del weta al hablar weas. #VamosColoColo

Tito Gusteau@agendaremix·13hEn respuesta a @dalealbo y @guilleasalazarLo del BichiBorghi es ridículo. Le hace una mencion a un defensor q recibió 4 goles y pudieron ser 7. #Colocolo

Diegoo@diegoca65989818·14hHermano que wea el bichiBorghi ql ??? Es como que le doliera que colo colo gane wn que chucha..xD #borghi#VamosColoColo#ColoColo#TNT#Borghi vamos cacique

Nico Navarro Barria @Nikolas09·13hYa me estoy empezando a preocupar por la salud mental del bichiborghi ... realmente cada vez peor el tongua.

Rorro@RompiendoSky·13hIncreíble lo desenfocado que está el BichiBorghi, terrible su trabajo cuando comenta a #colocolo

