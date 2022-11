Tuiteros destrozan a José Luis Repenning por comentar el Mundial de Qatar

Las redes sociales se lanzaron en su contra durante el empate entre Uruguay y Corea del Sur.

El rostro de Canal 13 debutó como comentarista oficial en uno de los partidos de Qatar 2022, Mundial de fútbol que está siendo transmitido por la mencionada casa televisiva.

De hecho, cabe destacar que “Repe” es un fanático del fútbol y cumplió uno de sus sueños como comunicador. Durante la transmisión vino una lluvia de malos comentarios en su contra por su desempeño como comentarista deportivo.

LOS TUITEROS EXPLOTARON:

Guarello mientras repenning le caga el comentario Uruguay v/s korea pic.twitter.com/dmag1WxRx3

#Repenning de verdad quise darle una oportunidad, pero no, no va. No aporta. Nada más que lugares comunes, y eso que el fútbol está lleno de recitadores de lugares comunes.

En fin, Guarello ya ni le contesta. Lo compadezco.