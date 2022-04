Tuiteros de la U piden la salida de Santiago Escobar

Pese al pálido empate ante Palestino, además de sumar tres partidos en línea sin conocer de la victoria, el técnico Santiago Escobar asegura que se mantiene firme en Universidad de Chile

"Ya estoy pensando en Audax Italiano, planificar el siguiente partido mañana, ir a trabajar como lo hacemos después de cada compromiso, trabajo de recuperación y diferenciado. El lunes el grupo tiene su descanso. Después entiendo las críticas, todo lo que se menciona hace parte del fútbol, de la responsabilidad de estar en la U y las debo aceptar como hombre maduro, pero me ilusiono en seguir con todos estos muchachos, en no abandonar el barco en este momento y seguir. Tengo ánimo y fuerza, pero siempre dependemos del pensamiento del dirigente", comentó Escobar.

"Ha sido difícil, sobre todo encontrar victorias y el fútbol fluido. En estos últimos partidos he visto una mejoría defensiva. En los juegos habíamos mejorado, pero hoy tuvo que ver el rival que tiene mucho jugador de experiencia, de oficio. No se nos puede olvidar que pusimos 5 juveniles y es la consolidación de jugadores jóvenes. De la noche a la mañana no es fácil, hasta que tuvieron piernas las mantuvimos", destaca el entrenador azul.

"Creo que esos análisis se harán cuando termine la fecha 15. En estos momentos no se puede hacer nada, las cosas que replantear se harán después de eso para la segunda parte. En este momento este es el grupo de jugadores que debe competir, tanto jóvenes como con experiencia, y con ellos seguiremos insistiendo hasta el final", finaliza.

LOS HINCHAS PIDEN SU SALIDA:

Hasta Siempre DON LEO @ViajeroAZUL25·1hLa "U" no juega MAL... Juega HORRIBLEEE!!!!! FUERA ESCOBAR

#FueraEscobar#CamposTitular#VamosLaU

Rauleduardojr1@Rauleduardojr1·59minSi el señor Escobar tiene un poco de dignidad,que presente su renuncia ahora ya..@udechile sin ideas de fútbol pesimo planteamiento futbolistico,es hora de dar el paso al costado...

laLeo_@LeoLaHonesta·1hNo me gusta odiar, pero te odio Escobar, odio a Junior, a Poblete, a Roggiero y por sobre todo te odio Azul Azul #fueraescobar#FueraRoggiero@udechile

Pato@PatoRockers17·30minUn desastre la U. Escobar no tiene ni la personalidad ni la expertice técnica para levantar el juego del equipo #FueraEscobar#FueraAzulAzul

Así se fue Sachi Escobar. Está pedido. pic.twitter.com/2NuDysCzQO — Chapu (@MatiasinRitalin) April 16, 2022

Daniela Pino @danii_pinom·1hSomos un completo desastre en todas las líneas porque el trabajo de Escobar es INEXISTENTE #FueraEscobar