Tuiteros cuestionaron estado físico del "Mono Sánchez" en triunfo de Unión Española

Los hinchas se manifestaron en twitter sobre el peso del portero de los Hispanos.

Unión Española dio el primer golpe en la llave de la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2021 al vencer este martes en condición de local por 1-0 a Independiente del Valle, en el partido de ida disputado en el Estadio Santa Laura.

La revancha de esta llave por el camino a la fase de grupos del máximo certamen continental se jugará el martes 16 de marzo en el Estadio de Liga Deportiva Universitaria, en Quito.

Los fanáticos se refirieron al peso del golero local, Sánchez reconoció hace unos meses en una entrevista que tenía problemas para mantener su estado físico:

"Soy bien autocrítico, no soy de contar mi vida privada, pero pasé cosas fuertes y estuve gordo. Me apretaron en el club y la familia también, de verdad me cuesta mantener un peso, engordo muy fácil. Es complicado controlar el hambre, es más difícil dejar de comer que no pelear con la polola, es más fuerte la comida".

Mono Sanchez a 1 barros luco de la obesidad mórbida... — Clavitogodoy (@Clavitogodoy1) March 10, 2021

Yamila debe TRANSPARENTAR que mierda hizo con el Mono Sanchez, paso de Neuer a Lavadora — Pantallazos de la Tele Chilena (@teleoutofconte1) March 10, 2021

MONO SÁNCHEZ ES TAN GORDO QUE TIENE GRAVEDAD PROPIA Y ATRAJO LA PELOTA A SU CUERPO, MI TIPO DE ARQUERO — M🅰️xi (@Maxi_albo_) March 10, 2021

Mono Sánchez mientras más sobrepeso mejor ataja pic.twitter.com/BMzBfiTTCs — JTomás (@jtarechaga) March 10, 2021

Oye qué chucha el Mono Sánchez hermano, yo estoy más flaco que él, y mira que es difícil esa wea. — Toty (@ValdesToty) March 10, 2021