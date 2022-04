Tuiteros critican a Grace Lazcano tras partido de Everton en Copa Sudamericana

Los ruleteros hicieron su debut ante Jorge Wilstermann en Viña del Mar. La periodista estuvo en los comenterios del duelo internacional, fue ahí en donde los hinchas cuestionaron su labor periodística.

"No me gustó para nada los comentarios de Grace Lazcano, muchos datos errados además de no tener una clara opinión al momento de opinar. No era el primer gol internacional de Di yorio y Cristián Díaz no se lesionó el talón de aquiles", fue uno de los mensajes en Twitter.

Ahora Everton se prepara para su próximo desafío, donde debe volver al plano nacional para este sábado 9 de abril enfrentar a Huachipato desde las 15:00 horas en el estadio Sausalito por la novena fecha del Campeonato Nacional 2022.

El conjunto Oro y Cielo volverá a la acción en Copa Sudamericana ya que el jueves 14 de abril debe visitar a Sao Paulo en el estadio Morumbi por la segunda fecha de la fase de grupos desde las 18:15 horas.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES:

No me vengan con temas feministas ni de género. El trabajo de Grace Lazcano es paupérrimo — Claudio Núñez (@vortex2k2) April 6, 2022

Oye pero qué onda la Grace Lazcano en la transmisión, no aporta nada. Una pena con lo que les cuesta a las mujeres llegar a buenos trabajos en el periodismo deportivo. — Miguel (@eIm11guel) April 6, 2022

Es increíble que cualquier cosa que le pregunten a Grace Lazcano, no sabe que responder. Al menos leete o informate po, si te están pagando por esa wea y más encima te tenemos que escuchar obligados. — Andrea (@andreaacc5) April 6, 2022

Grace Lazcano es horrible. No sabe de futbol, es lenta y es Grace Lazcano. Que sufrimiento. Es como escuchar los gritos de Rocio Ayala — MAR14NO (@Mar14noXI) April 6, 2022

Espero que Grace Lazcano no comente los partidos de Colo Colo en la #Libertadores #LIBERTADORESxESPN que vergüenza locoooooo — Henríquez (@saiyajin_7) April 6, 2022